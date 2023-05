Cultura: Sangiuliano, un libro ad ogni nascituro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando a una legge per regalare un libro ad ogni nascituro". Lo ha detto intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Si tratta di dare un bonus per i genitori, che così "potranno regalarglielo quando avrà l'età per poterlo leggere", ha spiegato. Il titolare della Cultura ha poi aggiunto come sia sua intenzione varare nuove misure per "evitare lo spopolamento delle librerie dai centri storici delle città" ma anche agire per aprirne di nuove nelle periferie. (Rin)