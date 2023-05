Mare: assessore Lazio, politiche di valorizzazione fondamentali per sviluppo economico Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo economico del nostro paese "è strettamente legato alla valorizzazione delle politiche del mare, l'elevatissimo numero di imprese operanti nel settore ci consentono infatti di posizionarci tra i primi paesi in Europa nel campo del turismo costiero, della cantieristica navale, del trasporto marittimo". Lo afferma in una nota l'assessore alle Politiche del mare nella Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. "Tali fattori non possono che stimolare il nostro lavoro in una Regione come il Lazio in cui per la prima volta, grazie l'intuizione del presidente Rocca circa l'importanza del settore nel nostro territorio, in passato purtroppo poco valorizzato in ottica di programmazione e sviluppo, è stato istituito un apposito assessorato per le Politiche del mare - prosegue -. Il nostro lavoro in questi primi mesi dall'insediamento si è concentrato sulla necessità di dare pronte risposte agli operatori del settore, per tale ragione ci siamo subito messi in moto per cercare di definire il nuovo piano dei porti di interesse economico regionale, del quale è in fase di ultimazione la procedura di Vas per poi passare all'approvazione della Giunta e del Consiglio regionale", sottolinea. (segue) (Com)