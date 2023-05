Mare: assessore Lazio, politiche di valorizzazione fondamentali per sviluppo economico Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intenzione è infatti - prosegue Ciacciarelli - quella di aggiornare il Piano, fermo purtroppo alla data della sua entrata in vigore nel 1998, è importante ricontestualizzarlo considerando il cambiamento del tessuto economico sociale nel corso degli anni e la maggiore esigenza di preservare la tutela delle coste e del paesaggio, a tal fine il nuovo Piano dei porti sarà incentrato sulla portualità destinata alla nautica da diporto, con l'inserimento di piccole strutture per 300/500 posti barca, conformate agli aspetti ambientali e costieri del paesaggio circostante. In questa ottica - conclude - i siti individuati sono quelli di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina (Rio Martino), Terracina, Formia e Ponza. Infine, stiamo lavorando per la redazione dei Piani regolatori portuali dei porti regionali". (Com)