Iraq: governo presenta progetto stradale e ferroviario che collega la Turchia al Golfo

- L’Iraq ha presentato un ambizioso progetto per costruire una strada e una ferrovia che colleghino il Golfo al confine con la Turchia, “due opere destinate a rendere l'Iraq un passaggio essenziale per il flusso delle merci tra il Medio Oriente e l'Europa”. È quanto emerso durante la presentazione del progetto, secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Il progetto, valutato 17 miliardi di dollari dal governo iracheno, è in fase embrionale. Secondo l'auspicio di Baghdad, la strada e la ferrovia dovranno essere realizzate in collaborazione con i Paesi della regione: Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Giordania, Turchia, Iran e Arabia Saudita. In occasione della presentazione del progetto denominato “Rotta dello sviluppo” è stato organizzato a Baghdad un incontro con le delegazioni dei diversi Paesi interessati. "Vediamo in questo progetto sostenibile un pilastro dell'economia che non sarà più basata sul petrolio", ha detto il primo ministro iracheno Muhammad Shia al Sudani, spiegando che si tratta “di un legame che servirà i vicini dell'Iraq e la regione e (contribuirà) all'integrazione economica". Ogni Paese che lo desidera "potrà realizzare parte del progetto", ha spiegato la Commissione trasporti del Parlamento iracheno, che stima che il progetto possa essere completato "entro tre-cinque anni".(Irb)