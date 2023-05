Strage Georgofili: L. Fontana, coltivare sempre valori legalità e giustizia 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione del 30mo anniversario della strage di via dei Georgofili, desidero rendere il mio omaggio alla memoria delle vittime e rinnovare le espressioni di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie e a quanti rimasero feriti. Nel ricordo di quel vile attentato mafioso, che ha segnato profondamente la storia della nostra Repubblica, richiamo con forza l'importanza per tutti noi di difendere e coltivare sempre i valori della legalità e della giustizia, che sono la base della nostra democrazia. Occorre sostenere con determinazione quotidiana ogni iniziativa volta a contrastare la criminalità organizzata". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. (Rin)