Rai: Sergio, rappresentazione del dibattito politico sia sempre corretta

- In merito alle polemiche sulla diretta del comizio da Catania, la Rai rende noto che l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, è stato prontamente informato e ha preso contatto con il direttore di RaiNews24 per ribadire l’importanza di una corretta rappresentazione del dibattito politico. Il direttore di RaiNews24 ha precisato che la testata nell’arco della giornata ha dato ampio spazio a tutte le forze politiche. (Com)