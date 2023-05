Molise: Giovanni Colella nuovo direttore regionale Cia Agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato esecutivo della Cia agricoltori italiani del Molise, ha nominato un nuovo direttore regionale su proposta del presidente regionale Luigi Santoianni. Il neo direttore regionale è Giovanni Colella che sostituisce Donato Campolieti il quale ha scelto di dimettersi per prendere parte all'imminente competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Colella, 32 anni è molto conosciuto dagli agricoltori in quanto precedentemente impegnato in Cia Molise quale responsabile regionale dei Servizi alle imprese. "Ringrazio il presidente Santoianni e la Cia tutta per la fiducia, ringrazio Donato Campolieti, per l'attività svolta in questi anni, sempre attenta alle necessità e ai bisogni degli agricoltori e degli allevatori, senza far mancare mai il suo sostegno. Il mio impegno continuerà nel solco di quanto già fatto, ma certamente avrà un'attenzione nuova al mondo dell'innovazione. Occorre stimolare le economie locali offrendo una pluralità di servizi al passo con i tempi. Credo - chiosa il neo direttore - che insieme, intersecando le forze di ciascuno e intercettando le difficoltà delle categorie che mi onoro di rappresentare, potremmo ottenere ottimi risultati".(Gru)