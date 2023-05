Inflazione: Rossi (Tim), evitare spirale fra prezzi e salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione "non nasce dal conflitto seguito all'aggressione russa in Ucraina" e attualmente le banche centrali sono al lavoro per "evitare che si inneschi una spirale viziosa fra prezzi e salari". A sottolinearlo il presidente di Tim, Salvatore Rossi, nell'ambito del suo intervento al Festival dell'economia di Trento, dal titolo "Geopolitica- Fatti e cambiamenti dell’economia mondiale". L'inflazione, ha spiegato l'economista, "nasce dal fatto che il mondo interno, e l'Italia in particolare, si sono ripresi dalla profonda caduta del Covid più dell'atteso, quindi la domanda aggregata è cresciuta molto più della capacità dei produttori di servirla". Un aumento dei prezzi legato a queste dinamiche "può essere molto temporanea oppure radicarsi nella società e in particolare può essere incorporata dentro le contrattazioni salariali: qui intervengono le banche centrali, il cui ruolo è evitare che si inneschi una spirale viziosa fra prezzi e salari". Probabilmente, ha aggiunto Rossi, "hanno cominciato a farlo con ritardo: Federal Reserve, Bce, Bank of Japan, si sono svegliate un po' tardi". "Ovviamente la crisi energetica scatenata dall'aggressione russa in Ucraina ha peggiorato le cose, ma l'inflazione era già lì", ha concluso il presidente di Tim. (Rin)