Sanità: Baldini (FI), sbagliato estendere medicina estetica ad odontoiatri

- "La medicina estetica presuppone una laurea in medicina e chirurgia. Trovo sia profondamente sbagliata la possibilità di estendere i trattamenti di medicina estetica agli odontoiatri". Lo afferma Maria Teresa Baldini, medico e responsabile nella segreteria regionale lombarda di Forza Italia, che spiega: "Proporrei di separare l'ordine dei medici dall'ordine degli odontoiatri. È giusto che ognuno abbia il suo ordine perché stiamo andando verso confusioni professionali. Cerchiamo di fare chiarezza prima che la situazione degeneri. L'Italia nel settore di medicina estetica soprattutto come medicina preventiva ha raggiunto livelli importanti a livello internazionale. Per interessi di alcuni - conclude Baldini - si creano situazioni degenerative di esercizio della professione medica a figure non mediche con tutto ciò che comporta. Le problematiche della sanità riguardano anche aspetti sostanziali: la professione medica può essere fatta solo da medici, con laurea in medicina e chirurgia". (Rin)