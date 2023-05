Milano: al via lunedì la riasfalttura di via Pier Lombardo dopo l'incendio dell'11 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- lunedì 29 maggio partiranno i lavori di ripristino del manto stradale in via Pier Lombardo (a meno di condizioni meteo avverse), dopo l'incendio avvenuto l'11 maggio in seguito all'esplosione di un furgone che trasportava bombole di ossigeno. Prima di programmare l'intervento è stato necessario effettuare specifici carotaggi per analizzare eventuali residui lasciati dall'incendio. I risultati delle indagini per verificare la presenza di materiali inquinanti (che avrebbero richiesto particolari procedure di smaltimento) hanno dato esito negativo. Pertanto il Reparto strade del Comune di Milano potrà procedere con le consuete modalità di gestione dell'asfalto che sarà rimosso già da lunedì prossimo. Si interverrà prima sui marciapiedi, successivamente ci sarà la riasfaltatura della carreggiata. Si stima che i lavori potranno durare, in caso di bel tempo, circa 15 giorni. (Com)