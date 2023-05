Agroalimentare: Consorzi agrari Italia a Roma Cereali, preoccupati per aumento costi produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Si è conclusa la XVI edizione del Seminario internazionale Roma cereali 2023, promosso dalla Camera di Commercio di Roma e aperto dal presidente, Lorenzo Tagliavanti e dal presidente di Agro Camera, David Granieri, insieme al direttore Generale del Crea, Stefano Vaccari. Nel corso della cerimonia, che si è tenuta nella sede della Cciaa di Roma, è stato premiato il Cai, Consorzi agrari d'Italia distintosi per aver raggiunto importanti risultati approvando, lo scorso 8 maggio nell'assemblea dei soci, un bilancio con un utile netto pari a 3,2 milioni di euro, un Ebitda di 15,4 milioni di euro e un valore della produzione a 587 milioni di euro, e attestandosi a 999 milioni di euro di ricavi e un Ebitda di 27,8 milioni di euro, dato consolidato che comprende anche le società controllate. E' quanto si legge in una nota di Coldiretti Lazio. Alla XVI edizione del Seminario internazionale Roma cereali 2023, inoltre, è stato presentato l'aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni di produzione e mercato, a livello nazionale e internazionale, nel passaggio dalla campagna di commercializzazione 2022-2023, che si concluderà il prossimo 30 giugno, a quella 2023-2024. Seri interrogativi sono stati posti sulla catena di approvvigionamento di cereali e sugli andamenti dei mercati, in un contesto di aumento dei costi dei fattori di produzione. (segue) (Com)