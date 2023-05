Agroalimentare: Consorzi agrari Italia a Roma Cereali, preoccupati per aumento costi produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A consegnare il riconoscimento al presidente del Cai, Giusy Ivone, il presidente di Agro Camera, David Granieri, anche alla guida di Coldiretti Lazio. "Come lo scorso anno - si legge nel documento del Cai - la grave situazione di guerra in Ucraina, determinata dal conflitto con la Federazione Russa, pone seri interrogativi anche sulla catena di approvvigionamento di cereali e sugli andamenti dei mercati, in un contesto di aumento dei costi dei fattori di produzione. Molte preoccupazioni si manifestano riguardo la capacità di garantire, soprattutto in alcune aree deboli del mondo, l'adeguato approvvigionamento di cereali a scopo alimentare". L'obiettivo del Cai è quello di supportare tutte le imprese agricole italiane, grazie ai loro poli d'eccellenza e alla continua attività di ricerca e sviluppo, riducendo così i costi di produzione, fornendo mezzi tecnici e soluzioni innovative per proiettare il settore nel futuro, aumentando gli investimenti sui territori e le opportunità di mercato per gli agricoltori tramite i contratti di filiera. L'assemblea dei soci del Cai, in seguito all'approvazione del bilancio, ha inoltre approvato la distribuzione di dividendi pari a complessivi 3 milioni di euro. "I risultati lusinghieri di Consorzi agrari d'Italia quest'anno rafforzano questo grande progetto pensato per difendere e valorizzare l'agricoltura italiana – spiega Gianluca Lelli, amministratore delegato del Cai -. Stiamo strutturando col passare delle settimane una rete sempre più vasta su tutto il territorio nazionale rendendo visibile e riconoscibile il grande ruolo dei consorzi per ciascuna azienda agricola sia nella fornitura di prodotti e servizi sia nella valorizzazione del grande lavoro degli agricoltori", aggiunge. (segue) (Com)