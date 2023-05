Agroalimentare: Consorzi agrari Italia a Roma Cereali, preoccupati per aumento costi produzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna 2023-2024 per il frumento si annuncia con una disponibilità leggermente inferiore a quella della campagna precedente (-1,1 per cento), frutto di una diminuzione delle rese e della produzione (-2,5 per cento), solo in parte compensata dal livello positivo degli stock iniziali (+3,1 per cento). La produzione di mais è stimata, invece, in aumento del 5,6 per cento rispetto all'anno precedente, seconda solo al record di due anni fa. Con un clima migliore, si prevede un miglioramento delle rese medie, soprattutto in Argentina e nell'Ue. La produzione mondiale di orzo per la campagna 2023-2024 è stimata dall'International Grains Council in 145,7 milioni di tonnellate, -5,2 per cento rispetto alla campagna precedente 2022- 2023. Forte il calo previsto in Ucraina. Nell'Eu27 è previsto un lieve calo della produzione nella campagna 2023-2024 che si attesterebbe a 50,9 milioni di tonnellate (-0,9 per cento). Per il frumento duro la campagna 2023-2024 segna, nelle previsioni Igc, un leggero calo (pari a -0,9 per cento), attestandosi a 32,4 milioni di tonnellate, con le riduzioni dovute alla siccità in Tunisia e Algeria. (segue) (Com)