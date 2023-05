Agroalimentare: Consorzi agrari Italia a Roma Cereali, preoccupati per aumento costi produzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella campagna 2023-2024, la produzione italiana di grano duro è stimata in crescita (+8,1 per cento) dall'Igc, a fronte di una tenuta delle superfici delle aree seminate. Secondo il Crea, la produzione italiana dovrebbe attestarsi quest'anno sopra i 4 milioni di tonnellate, con un incremento di circa il 12 per cento rispetto alla campagna precedente, dovuto a rese produttive più alte. Secondo le previsioni Usda (Rice Outlook, 16 maggio 2022), la produzione mondiale di riso nel 2023-24 aumenterà di 12 milioni di tonnellate rispetto all'anno precedente, raggiungendo un nuovo record di 521 milioni di tonnellate (base lavorata). (Com)