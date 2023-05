Ue: commissario Breton, Twitter ha deciso di non aderire più a codice contro la disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha deciso di non aderire più al codice di buone prassi dell’Unione europea per la lotta alla disinformazione online ma “gli obblighi restano”. Lo ha reso noto il commissario europeo all’Industria, Thierry Breton. “Potete scappare ma non potete nascondervi”, ha scritto il commissario Ue in un messaggio su Twitter. “Oltre agli impegni volontari, la lotta alla disinformazione sarà un obbligo di legge in base al pacchetto sui servizi digitali (Dsa) a partire dal 25 agosto”, ha ricordato Breton. “Le nostre squadre saranno pronte all’applicazione”, ha continuato il commissario. (Beb)