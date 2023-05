Filatelia: Mimit, dal primo giugno consultazione per nuove linee guida emissioni francobolli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo giugno sarà possibile partecipare alla consultazione pubblica per contribuire alla stesura delle nuove "Linee guida" che disciplinano l’attività di emissione dei francobolli. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit). I cittadini potranno inviare contributi e suggerimenti sui sei quesiti indicati nel documento allegato. In particolare: qual è la vostra opinione sulla possibilità di emettere francobolli dedicati a celebrare personaggi in vita?; per avvicinare i giovani al mondo del collezionismo quali argomenti potrebbero essere oggetto delle emissioni di carte-valori postali?; quali argomenti potrebbero invece avvicinare i collezionisti esteri?; come le nuove tecnologie possono incontrare il mondo della filatelia?; può essere utile rivelare l’immagine delle carte-valori postali in anticipo rispetto al giorno dell’emissione?; come si potrebbero utilizzare le giacenze di carte-valori postali invendute?. Per partecipare inviare via Pec risposte, commenti e contributi all’indirizzo dgscerp.dg@pec.mise.gov.it entro il 30 giugno. I contributi forniti non precostituiscono alcun titolo o vincolo rispetto ad eventuali, successive, decisioni del ministero in relazione ai temi trattati. (Com)