Ucraina: Teheran, Zelensky adotta propaganda contro di noi per avere più armi da Occidente

- L’Iran ha accusato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di propaganda anti-iraniana “con lo scopo di attirare più armi e aiuti finanziari dall’Occidente”. È quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, in alcune dichiarazioni riportate dai media con cui ha commentato l’appello di Zelensky all’Iran per fermare la fornitura di droni alla Russia. "Le continue affermazioni deliranti da parte del presidente ucraino contro la Repubblica islamica dell'Iran sono in linea con la propaganda anti-iraniana e la guerra mediatica volta ad attirare quante più armi e aiuti finanziari possibili dai Paesi occidentali", ha detto Kanaani, secondo il quale Kiev avrebbe rifiutato una possibile indagine. "La semplice domanda è questa: qual è il tuo interesse ad essere complice del terrore russo?", aveva dichiarato Zelensky rivolgendosi a Teheran. "I tuoi Shahed, che terrorizzano l'Ucraina ogni notte, fanno sì che il popolo iraniano sia spinto sempre più in profondità nel lato oscuro della storia", aveva detto. (Res)