Strage Georgofili: Renzi, mafia ha perso, ma non smettere mai di lottare

- La strage dei Georgofili "sarà per sempre una ferita nel cuore di ciascun fiorentino", scrive su Twitter il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi. "Siamo grati al presidente Mattarella che sarà a Firenze nel pomeriggio per le celebrazioni ufficiali", aggiunge l'ex premier per poi concludere: "Trent’anni dopo i Georgofili nessuno può abbassare la guardia. Ma la mafia ha perso e noi abbiamo il dovere di gridarlo ovunque. Noi, diventati adulti con le autobombe, non dobbiamo dimenticare mai. Non dobbiamo smettere di lottare mai". (Rin)