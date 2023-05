Autonomia: Castellone (M5s), uniti contro legge anacronistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo colmare le disuguaglianze, non aumentarle" lo ha detto la vicepresidente del Senato ed esponente pentastellata Maria Domenica Castellone nel corso dell'incontro con i cittadini di Portici, a Villa Fernandes. "Nonostante il colpevole silenzio dei media, gli italiani hanno capito che con la legge Calderoli ci avviamo ad una disgregazione del Paese. Parliamoci chiaro: i cittadini questa legge anacronistica non la vogliono. La vuole la destra, per concentrare poteri nelle mani dei governatori regionali, a discapito dei diritti", ha aggiunto Castellone. "Ma noi non ci arrenderemo e continueremo a lottare. Per farlo dobbiamo restare uniti", ha concluso la vicepresidente di palazzo Madama.(Rin)