Milano: borseggi e scippi, arresti e controlli della Polizia (1)

- La Polizia di Stato ha svolto a Milano, nei due giorni scorsi, dei servizi straordinari di prevenzione e controllo contro il degrado e la criminalità diffusa nel centro cittadino arrestando quattro persone e indagandone sei. Giovedì verso le ore 12.30 presso la fermata MM2 Centrale, gli agenti della Polmetro hanno arrestato per tentata rapina aggravata in concorso due cittadine bosniache con precedenti di polizia: la 20enne e la 28enne avevano tentato di rubare, all’interno della carrozza metropolitana, il portafoglio a un 45enne giapponese dopo averlo spinto nel vagone. Un cittadino spagnolo di 25 anni e un 23enne peruviano, invece, sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile: gli agenti in piazza Wagner hanno notato un’auto sospetta con a bordo un uomo che seguiva due persone a piedi che si aggiravano tra i dehors dei locali pubblici. Uno dei due uomini si è avvicinato al tavolino dove sedevano due donne e, dopo aver appoggiato la propria giacca su una sedia, ha rubato lo zainetto di una delle due clienti, una signora milanese di 57 anni. Preso lo zaino, i due sono risaliti a bordo dell’auto e si sono allontanati dalla zona. Subito intervenuti, i poliziotti hanno bloccato la loro marcia posizionando un’auto davanti e una dietro l’utilitaria dei rapinatori. Una volta che gli agenti sono scesi, il conducente dell’utilitaria ha fatto una violenta improvvisa retromarcia impattando contro un’auto di servizio e colpendo alla gamba un poliziotto, riuscendo a creare un varco per la fuga. Dopo un inseguimento ad alta velocità e anche contromano, i poliziotti li hanno fermati in via Sangiorgio rinvenendo la refurtiva e altri oggetti di verosimile provenienza furtiva. Lo spagnolo alla guida e il peruviano che aveva fatto da palo, al complice riuscito a scappare, sono stati arrestati per rapina in concorso e danneggiamento. Il poliziotto che ha riportato lo schiacciamento del piede sinistro è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni.(Com)