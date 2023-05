Mobilità: Atm, in corso le prove tecniche del nuovo Tramlink, in servizio entro la fine dell'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i tram di nuova generazione sostituiranno progressivamente i mezzi più datati andando ad aumentare l’accessibilità dell’intera flotta di Atm, ad eccezione delle 125 vetture Carrelli, simboli storici di Milano. Caratterizzati dall’iconica livrea giallo Milano, hanno un sistema di videosorveglianza con 10 telecamere interne, collegate con la centrale Security di Atm per garantire un presidio costante. Sono dotati inoltre di un sistema infomobilità in tempo reale, di prese usb per la ricarica degli smartphone e di monitor per l’indicazione delle fermate e del percorso, oltre a informazioni generali sullo stato della mobilità cittadina. I Tramlink sono i primi tram urbani bidirezionali di Milano per permettere l’inversione di marcia in caso di necessità oltre a essere completamente climatizzati e accessibili grazie al pianale ribassato. (Com)