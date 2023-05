Usa-Giappone: incontro ministri del Commercio, accordo per rafforzare sviluppo semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e dell'Industria giapponese, Yasutoshi Nishimura, ha incontrato l’omologa statunitense, Gina Raimondo, a margine della riunione dei ministri del Commercio della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Le parti, riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, hanno concordato di rafforzare la cooperazione sullo sviluppo di semiconduttori di nuova generazione e confermato la necessità di rafforzare le catene di approvvigionamento globali con altri partner e attraverso impegni multilaterali. In una dichiarazione congiunta si legge che i due Paesi incoraggeranno i rispettivi centri di ricerca sui semiconduttori a lavorare insieme per creare una road map per lo sviluppo della tecnologia e delle risorse umane associate ai chip. Le aree di cooperazione includono anche l'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica. (Git)