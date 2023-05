Milano: borseggi e scippi, arresti e controlli della Polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 174 le persone che sono state sottoposte a controllo da parte dei poliziotti che hanno anche indagato 3 cittadini stranieri per violazione del DASPO urbano attualmente in vigore nei loro confronti; 1 cittadino marocchino di 15 anni è stato indagato in stato di libertà per rapina in concorso: giovedì verso le ore 18.30 in via Cusani il 15enne, con un complice riuscito a scappare, aveva avvicinato un giovane giapponese e, con la scusa di fare un selfie, gli aveva strappato la collanina d’oro; 2 cittadine serbe, dimoranti presso un campo nomadi alle porte di Milano, sono state indagate ieri pomeriggio per tentato furto aggravato nei confronti di un 88enne milanese: le donne, poco prima delle ore 16, si aggiravano all’interno della Galleria Vittorio Emanuele e, notato l’uomo, lo hanno seguito per asportargli il portafogli visibilmente presente nella tasca anteriore destra dei pantaloni anche quando è sceso in metropolitana per andare a casa in zona Porta Venezia; una volta uscito dal vagone aperto il portone del suo palazzo, le donne vi si sono introdotte causando la reazione ferma di una condomina. Subito intervenuti, gli agenti della Squadra Mobile che avevano seguito i loro movimenti, le hanno bloccate rinvenendo due cacciavite da 32 e 15 cm, una chiave a pappagallo, un paio di forbici e pezzo in plastica ottenuto ritagliando il contenitore un detersivo notoriamente utilizzato per agire sulle serrature dei portoni; 2 cittadine rumene, di cui una minorenne, e 3 cittadini algerini sono stati accompagnati in Questura per la verifica della loro identità e della loro posizione sul territorio nazionale. La Polizia di Stato ha, altresì, emesso 8 ordini di allontanamento dal centro cittadino e comminato 2 sanzioni amministrative per il testo unico sugli stupefacenti DPR 309/90. Negli ultimi 12 mesi sono stati 510 i provvedimenti emessi dalla Questura di Milano, su istruttoria degli agenti della Divisione Anticrimine, nei confronti di persone responsabili di borseggi: 390 gli ordini di allontanamento, 92 i divieti di accesso alle aree urbane (di cui 44 aggravati), 10 i fogli di via obbligatorio da Milano, 18 gli avvisi orali e 7 le sorveglianze speciali proposte ed emesse dal Tribunale di Milano – Sezione Misure di Prevenzione. (Com)