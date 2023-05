Roma: 23enne accerchiato e rapinato in via di Torre Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 23enne romano è stato accerchiato e poi rapinato questa notte all'uscita di un locale in via dei Nari, in zona Pantheon. Intono alle 4:00 di questa mattina il giovane ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato da cinque uomini. Appena uscito con due amici da un locale in via dei Nari, nel percorrere via di Torre Argentina, il 23enne è stato accerchiato da 5 uomini, che ha identificato di nazionalità nord africana, e che gli hanno strappato dal collo una collanina in oro, per poi darsi alla fuga. La vittima, soccorsa, non ha richiesto l'intervento di un'ambulanza. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Roma Centro, intervenuti a seguito di richiesta al 112, per identificare i rapinatori. (Rer)