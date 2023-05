Scuola: Mattarella, merito è dare nuove opportunità a chi non ne ha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il merito non è l'amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito. Merito è dare nuove opportunità a chi non ne ha, perché è giusto e per non far perdere all'Italia talenti; preziosi se trovano la possibilità di esprimersi, come a tutti deve essere garantito". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Barbiana in occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani. "I suoi ragazzi non possedevano le parole. Per questo venivano esclusi. E se non le avessero conquistate, sarebbero rimasti esclusi per sempre. Guadagnare le parole voleva dire incamminarsi su una strada di liberazione. Ma chiamava anche a far crescere la propria coscienza di cittadino; sentirsi, allo stesso tempo, titolare di diritti e responsabile della comunità in cui si vive", ha evidenziato il capo dello Stato. (Rin)