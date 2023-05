Fisco: Boldrini (Pd): come può la presidente del Consiglio equiparare Stato a mafia?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci può sempre essere qualche politico in cerca di ribalta e di facile consenso che definisce le tasse 'pizzo di Stato'. Ma che lo faccia la presidente del Consiglio di un Paese affetto da diffusa evasione fiscale è qualcosa di veramente incredibile. Una figura che oggi rappresenta proprio lo Stato, come può equiparare lo Stato alla mafia? Ma sì, Meloni: le persone non devono pagare 'il pizzo di Stato'. Chiudiamo gli ospedali, le scuole, le università, gli uffici pubblici, il Parlamento, le questure, le prefetture, le caserme, le carceri. Chiudiamo tutto, così lo Stato il pizzo non lo chiede più. Ma davvero pensa che in questo modo gli elettori di Fratelli d’Italia, i 'patrioti', saranno felici e contenti?". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd, Laura Boldrini.(Rin)