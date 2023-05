Scuola: Mattarella, per don Milani era leva per contrastare le povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tempi lontani dalla globalizzazione e da internet, da qui, da Barbiana - allora senza luce elettrica e senza strade asfaltate - il messaggio di don Milani si è propagato con forza fino a raggiungere ogni angolo d'Italia; e non soltanto dell'Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alle celebrazioni per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani, a Barbiana. "Don Milani - ha aggiunto -, aveva una acuta sensibilità circa il rapporto - che si pretendeva gerarchico - tra centri e periferie. Come uscire da una condizione di emarginazione? Come sollecitare la curiosità, propulsore di maturità? Come contribuire, da cittadini, al progresso della Repubblica? Il motore primo delle sue idee di giustizia e uguaglianza era proprio la scuola. La scuola come leva per contrastare le povertà. Non a caso oggi si usa l'espressione 'povertà educativa' per affermare i rischi derivanti da una scuola che non riuscisse a essere veicolo di formazione del cittadino". (Rin)