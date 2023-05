Frosinone: maxi rissa in locale a Tecchiena, 20 persone coinvolte, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sangue a terra e sgabelli rotti. E’ avvenuta questa notte, intorno alle 4:30, una maxi rissa che ha coinvolto una ventina di persone ad Alatri, in provincia di Frosinone nel Lazio. I carabinieri sono intervenuti fuori da un pub di Tecchiena, al confine con Frosinone, dopo la segnalazione da parte di alcuni abitanti della zona di una rissa che stava coinvolgendo un cospicuo gruppo di persone, circa una ventina. Al momento dell’intervento sul posto non c’era già più nessuno, solamente sgabelli rotti e sangue all’esterno del locale. Un 38enne ferito, che si era recato autonomamente al pronto soccorso, è stato identificato. Le persone coinvolte sono tutte maggiorenni, ma non ancora identificate. Sconosciuti, per ora, i motivi della lite. Indagini sono in corso. (Rer)