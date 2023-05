Regno Unito: passeggeri voli in ingresso affrontano ritardi al controllo dei passaporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I passeggeri dei voli in ingresso nel Regno Unito stanno affrontando lunghi ritardi ai controlli dei passaporti a causa di un malfunzionamento ai gate elettronici. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. Il ministero dell’Interno ha comunicato che sta lavorando con le compagnie aeree e gli operatori degli aeroporti per “minimizzare i disagi per i viaggiatori”. I ritardi coinvolgono tutti gli aeroporti che includono gate elettronici, stante la necessità per i passeggeri in ingresso nel Paese di sottoporsi a una verifica manuale del passaporto. I gate elettronici consentono ai viaggiatori di scannerizzare i propri passaporti e verificarne la corrispondenza con la loro identità mediante un sistema di riconoscimento facciale all’attraversamento del gate. (Rel)