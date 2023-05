Roma: riapre area parco della Cellulosa, Gualtieri "grande progetto di riqualificazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande risultato - prosegue Gualtieri su Facebook - per il quale voglio ringraziare l’assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, la presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti, i presidenti Stampete e Palmieri, la giunta e i consiglieri del Municipio XIII, il dipartimento ambiente, il comitato parco della Cellulosa, e tutti coloro i quali sono impegnati in questo magnifico progetto. Tutto questo non si può fare solo con il lavoro dell’amministrazione e del Municipio - sottolinea il sindaco di Roma -, ma richiede anche una collaborazione da parte dei cittadini: per questo è importantissimo il patto di collaborazione che abbiamo fatto, per far vivere nel modo migliore un polmone verde come questo in un quadrante che ne ha davvero bisogno. Questo è il modello di gestione condivisa di beni comuni in una città verde, inclusiva e sostenibile che noi abbiamo in mente - conclude - che non guarda solo al centro ma a tutti i quadranti, perché i diritti di cittadinanza devono essere di tutte e di tutti". (Rer)