Roma: rissa in bar a Trastevere, denunciato un 25enne

- Un 25enne romano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo una lite scoppiata in una bar in piazza San Cosimato, a Roma. Intorno all'1:30 di questa notte nei pressi del bar della piazza di Trastevere è scoppiata una lite tra due giovani di 25 anni. I carabinieri, in servizio per i controlli anti movida nella zona, sono intervenuti. All'arrivo dei militari uno dei due giovani, in particolare stato di agitazione, stava aggredendo un altro uomo della stessa età. Calmati gli animi, alla richiesta dei documenti il ragazzo in stato di alterazione ha minacciato ripetutamente i carabinieri, dimenandosi e ostacolando le operazioni. Il 25enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)