Milano: rinvenuto box per ricettazione e droga a Vaprio d'Adda, deferiti 63 enne e 46 enne

- Nella mattina di ieri, a Vaprio d’Adda (MI), i Carabinieri di Pioltello, hanno deferito in stato di libertà una moldava 63 enne e un 46 enne bulgaro, per i reati di ricettazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente. I Carabinieri sono intervenuti presso un box sito in via Michelangelo Buonarroti dove, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto 5 biciclette di varia tipologia, un furgone risultato provento di furto nel bergamasco, diverse targhe rumene, taniche di gasolio e pneumatici dove all’interno di quest’ultimi erano occultati 14 cartucce calibro 12 e due confezioni di 270 grammi di hashish nonché numerosi utensili per l’edilizia. L’individuazione del box è stata possibile grazie alla pronta sinergia investigativa con i Carabinieri di Brescia che hanno ricevuto una denuncia di furto da parte di alcuni residenti di un condominio di Rezzato (BS), nel quale, la notte del 24 maggio scorso, ignoti avevano forzato le porte in lamiera di ben 4 garage asportando dagli stessi 5 biciclette, di cui una elettrica con localizzatore gps, per un valore complessivo di oltre 9.000 euro. I militari, con il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria ed in costante contatto con l’Arma di Brescia, grazie al tracciamento del dispositivo gps del velocipede sono immediatamente intervenuti e hanno recuperato l’intera refurtiva, restituendola ai legittimi proprietari. Tutto l’altro materiale rinvenuto, nonché la sostanza stupefacente, è stata posta sotto sequestro. (Com)