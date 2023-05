© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità irregolare a tratti estesa fino a nuvoloso, specie fino al primo mattino e nuovamente verso sera; sulla Pianura più soleggiato nelle ore centrali.Precipitazioni deboli sparse: fino al primo mattino e verso sera possibili ovunque, in giornata per lo più a ridosso dei rilievi. Anche a carattere di rovescio e/o temporale. Temperature: minime in Pianura tra 15°C e 17°C, massime tra 24°C e 26°C.(Rem)