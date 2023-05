Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità irregolare:a tratti estesa fino a nuvoloso tra notte e primo mattino; nel pomeriggio sulla Pianura in prevalenza poco nuvoloso o velato. Precipitazioni deboli sparse: nella notte e in serata possibili ovunque; dal mattino e in giornata tendenza a interessare prevalentemente i settori a ridosso dei rilievi. Anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza variazioni rilevanti. In pianura minime intorno a 16°C, massime intorno a 25°C. (Rem)