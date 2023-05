Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNELa Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, partecipa alla Cerimonia di conferimento del Premio Rosa Camuna.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 18:30)REGIONEMassimo Sertori, assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, e il sottosegretario Mauro Piazza (Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale) partecipano all'incontro pubblico sul tema “Montagna: politiche regionali e riforma nazionale”.via Fornace Merlo, 2 Barzio/Lc (ore 10)L'assessore all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi, partecipa all'inaugurazione della rinnovata piazza del mercato contadino di Borgochiesanuova a Mantova.strada Chiesanuova, 8 Mantova (ore 11:45)Il presidente Attilio Fontana consegna i premi “Rosa camuna”, l'onorificenza più alta della Regione.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 18:30)VARIEOpen Day del centro di formazione Sacra Famiglia dedicato alle professioni sanitarie e sociosanitarie.Centro Formazione Moneta di Fondazione Sacra Famiglia, via Nazario Sauro, 3 Cesano Boscone (ore 9)Inaugurazione della Quarta edizione del Festival Nazionale di Fotografia Voghera Fotografia 2023 Organizzato da Spazio 53.Castello Visconteo, Piazza Della Liberazione, Voghera/Pv (ore 10:30)Primo giorno della Scuola Politica della Lega.Centro Congressi Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47 (ore 15:15)Corteo per la pace, contro la guerra e l'invio di armiLargo Cairoli (Ore 15)(Rem)