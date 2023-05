Università: Bernini, subito aumento del 25-30 per cento dei posti a Medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Occorrono 30 mila nuovi medici da inserire nei corsi di laurea nei prossimi 7 anni. Per l'anno accademico 2023-2024, ci sarà un incremento importante, tra il 25 e 30 per cento: da 3.553 a 4.264 posti in più. Il numero definitivo verrà stabilito insieme alle Università tenendo conto delle loro capacità di assorbimento. Il ministero si sta adoperando per reperire i fondi chiesti dalle Università per rendere sostenibile l'aumento, a questo scopo metteremo a disposizione 23 milioni di euro".Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervistata da "La Stampa". "Aprire in maniera sostenibile - ha aggiunto la ministra - significa pensare anche alle specializzazioni. Con il ministro Schillaci vogliamo ottimizzare e rendere meno burocratici gli accessi, creando dei meccanismi di incentivo affinché non vi siano squilibri come sulla medicina d'urgenza. La scelta infatti non deve essere di necessità ma di vocazione. Dobbiamo tutelare la libertà di scelta degli specializzandi. Questo comporta dei costi, il governo è determinato a sostenerli". (Rin)