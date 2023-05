Turchia: domani il ballottaggio, Erdogan favorito ma il Paese resta in difficoltà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro problema è stato il devastante terremoto che ha colpito la Turchia meridionale nel febbraio scorso e che, solo nel Paese, ha provocato oltre 50 mila morti. Il governo di Erdogan è stato criticato per gli evidenti rallentamenti nella macchina dei soccorsi e per il rilevante numero di edifici costruiti senza gli standard di sicurezza necessari, oltre che per i numerosi condoni. Ma chiunque vinca le elezioni, si troverà a dover affrontare le spese causate dal sisma. Questa potrebbe tuttavia essere un’opportunità per attirare investimenti diretti esteri che, insieme al turismo, rappresentano una delle poche modalità con cui la Repubblica riesce ad avere una valuta estera con cui coprire le importazioni. Uno storico problema per Ankara è anche quello della bilancia dei pagamenti in negativo, vale a dire che il Paese effettua più spese per importare che per esportare. Questa politica economica è stata dettata da Erdogan anche con la restrizione dell’autonomia della Banca centrale turca. Da parte sua, Kilicdaroglu ha invece detto che riporterà una maggiore ortodossia economico-liberista, senza il ribasso sfrenato del tasso d’interesse e con una maggiore autonomia della Banca centrale. (segue) (Tua)