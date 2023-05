Turchia: domani il ballottaggio, Erdogan favorito ma il Paese resta in difficoltà (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra questione a cui potrebbe andare incontro Erdogan, se la sua vittoria sarà confermata, è il sostegno che il Partito democratico popolare (Hdp), di orientamento filo-curdo, ha dato a Kilicdaroglu nel corso della campagna elettorale, nonostante il Partito popolare repubblicano (Chp) abbia appoggiato da sempre il governo del capo del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) nelle decisioni dure contro i curdi. Infine, secondo quanto dichiarato dall'analista di origine iraniana Nima Baheli, nella seconda tornata elettorale "sarà interessante capire dove andrà il 5 per cento di voti di Sinan Ogan, il terzo candidato alle elezioni, precedentemente legato al Partito del movimento nazionalista (Mhp) guidato da Devlet Bahceli". Baheli ha spiegato che "è verosimile che buona parte di quel 5 per cento che deriva dal partito di Bahceli, che è in coalizione con Erdogan e ha ottenuto degli ottimi risultati alle ultime elezioni parlamentari, possa andare verso Erdogan piuttosto che verso Kilicdaroglu, a prescindere dalle dichiarazioni di voto che Ogan ha fatto e che, verosimilmente, non verranno seguite così pedissequamente da coloro i quali lo hanno votato". Si tratterà in ogni caso di una vittoria, ma la perdita di consensi dell’attuale leader turco è indiscutibile e non è detto che il suo carisma basterà per mantenere il Paese unito. (Tua)