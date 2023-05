© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che la strada statale 9 "Via Emilia" è temporaneamente chiusa al traffico a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi, a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli. La viabilità è indirizzata in loco sulla rete limitrofa. Sul posto la squadra Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e per riaprire al traffico la statale in tempi brevi. (Com)