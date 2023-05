Viabilità: Anas la Ss 10 chiusa a Castel d'Ario (Mn) per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che, a causa di un incidente, la strada statale 10 "Padana Inferiore" è provvisoriamente chiusa al traffico a Castel d'Ario, in provincia di Mantova. Nel sinistro, su cui sono in corso accertamenti, sono rimasti coinvolti un furgone e un mezzo pesante che si è rovesciato in carreggiata. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla rete locale. Sul posto sono presenti il personale Anas, il 118, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.(Rem)