Pnrr: Confagricoltura, Fondi direttamente a imprese per incentivare investimenti

Per nessuna Amministrazione pubblica sarebbe risultato agevole programmare, spendere e rendicontare nel giro, in pratica, di tre anni una somma pari a quella assegnata all'Italia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le difficoltà erano scontate fin dall'inizio, anche senza considerare il successivo e pesante impatto economico determinato dall'aggressione russa dell'Ucraina. Ad esempio, il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Banca centrale europea per ridurre l'inflazione è stato il più veloce e il più incisivo dal varo della moneta unica. E' quanto si legge nella nota settimanale di Confagricoltura. Spendere tanto per spendere non è la soluzione migliore. Le somme messe a disposizione dall'Unione europea sono pur sempre un debito, sia pure a buon mercato, al netto della quota a fondo perduto.