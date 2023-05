Pnrr: Confagricoltura, Fondi direttamente a imprese per incentivare investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detto questo, va anche ricordato che la finalità del Pnrr è quella di risolvere, insieme alle riforme, i problemi di fondo che hanno frenato la crescita economica dell'Italia prima della pandemia. Non solo: l'emergenza in Emilia-Romagna ha messo in evidenza, in modo drammatico, i ritardi accumulati nella prevenzione idrogeologica e nella manutenzione del territorio. Ritardi che vanno recuperati una volta per tutte. Le risorse finanziarie ci sono. Tra le ipotesi allo studio del governo per la revisione del Pnrr, c'è anche quella che prevede l'assegnazione di una parte dei fondi disponibili direttamente alle imprese, per incentivare gli investimenti necessari nell'ottica delle transizioni ecologica ed energetica. E' un'ipotesi che, secondo Confagricoltura, dovrebbe essere sostenuta con determinazione nel confronto con la Commissione europea, anche perché l'Italia non potrà ricorrere agli ingenti aiuti di Stato già annunciati dai governi di altri Stati membri, grazie alla flessibilità concessa dall'Esecutivo della UE. Il ripristino l'anno prossimo del Patto di stabilità e crescita, sia pure modificato, ridurrà ulteriormente la capacità di spesa pubblica dell'Italia. (segue) (Com)