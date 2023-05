Pnrr: Confagricoltura, Fondi direttamente a imprese per incentivare investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema delle imprese ha dimostrato di saper utilizzare al meglio gli incentivi diretti, ben finalizzati e con limitati oneri burocratici. La misura "Agricoltura 4.0", voluta da Confagricoltura, è stata un successo, con un volume di investimenti per la sostenibilità e l'innovazione di oltre due miliardi di euro nel 2022. La vitalità del sistema produttivo italiano è stata confermata dalle recenti previsioni economiche di primavera rese note dalla Commissione. Nella media dell'anno corrente, la crescita del PIL dovrebbe attestarsi attorno all'1 per cento, con una stima relativa all'Italia superiore, sia pure di poco (1,2 per cento), alla media dell'Unione. Il nostro Paese continua a far meglio di Francia e Germania. La Commissione ha segnalato che sull'andamento dell'economia continua a pesare una condizione di grande incertezza determinata, prima di tutto, dall'evoluzione dello scenario internazionale. Qualche punto fermo, però, può essere messo. Tutte le crisi finiscono, ma non si ritornerà a quella che era la situazione economica prima della pandemia e della guerra in Ucraina, ai prezzi stabili, ai tassi d'interesse vicini allo zero, alla crescita costante della domanda globale nell'ambito di un sistema multilaterale. Il contesto sarà più sfidante. Pertanto, occorre destinare le risorse finanziarie disponibili alle imprese per gli investimenti necessari a far salire ulteriormente la crescita sostenibile delle imprese e l'efficienza delle filiere di produzione. (Com)