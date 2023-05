Giovani: Castellone (M5s), garantire loro il diritto a esercitare il proprio talento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giovani hanno il diritto di esercitare il proprio talento, immaginando e costruendo insieme una società migliore, dove tutti possano essere uguali alla partenza", ha detto la vicepresidente del Senato ed esponente pentastellata Maria Domenica Castellone in occasione del suo incontro con i ragazzi del Liceo scientifico Linguistico Statale "Agostino Maria De Carlo" a Giugliano. "Un ringraziamento a tutti i ragazzi, alla dirigente dirigente Carmela Mugione che ha ricordato l'importanza della scuola come ascensore sociale e luogo di formazione ed orientamento, e a Roberto Vaino che ha introdotto l'incontro con un monologo su come affrontare le prime esperienze lavorative", ha concluso Castellone.(Rin)