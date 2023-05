Pil: Confindustria, crescita prosegue in II trimestre, ma a ritmi più moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il II trimestre 2023 si è aperto con qualche segnale debole per l'Italia, dopo il buon andamento del Pil a inizio anno. La situazione è solida nei servizi, meno in industria e costruzioni. L'Rtt index (sviluppato da Csc e TeamSystem) segnala in aprile una frenata del fatturato in tutti i settori. Il calo del prezzo del gas è una potente spinta positiva, ma i consumi restano zavorrati dall'inflazione, gli investimenti dal costo del credito e si è fermato l'export, data la frenata mondiale. E' quanto si legge nella congiuntura flash del mese di maggio elaborata dal Centro studi di Confindusria. L'inflazione italiana ha interrotto il suo calo in aprile (+8,2 per cento annuo, da +7,6 per cento), ma la tendenza al ribasso continuerà, grazie al prezzo del gas sempre più in riduzione (34 euro/mwh a maggio) e agli effetti sempre più pieni del rialzo dei tassi. I prezzi al consumo alimentari restano in tensione (+11,8 per cento), ma anch'essi si raffredderanno gradualmente perché le materie prime sono care ma senza ulteriori rialzi (in aprile +49 per cento dal 2019). La dinamica dei prezzi al consumo dei beni e servizi core continua a salire (+4,9 per cento), incorporando i passati rincari energetici. Tassi su, prestiti giù. Il tasso pagato per i prestiti dalle imprese italiane è balzato a 4,30 per cento a marzo, oltre il triplo del livello di fine 2021 (1,18 per cento). Il credito a condizioni molto più onerose fa sì che lo stock di prestiti alle imprese si stia contraendo sempre di più (-1,0 per cento annuo a marzo): manca perciò un sostegno a produzione e investimenti. La stretta segue il rialzo del tasso della Bce (salito al 3,75 per cento a maggio), che sembra aperta a nuovi possibili ritocchi: i future anticipano un ultimo rialzo di 0,25 entro settembre. In Italia, il Btp resta invece stabile su un livello alto (4,17 per cento in media a maggio, ma 4,41 per cento il 26/5).( (segue) (Com)