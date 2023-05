Pil: Confindustria, crescita prosegue in II trimestre, ma a ritmi più moderati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo in Italia nel I trimestre è risultato molto sopra i livelli del 2022 (+30,7 per cento la spesa dei viaggiatori stranieri), intorno a quelli del 2019. In aprile il Pmi dei servizi è salito ancor più, indicando forte crescita (57,6 da 55,7), anche se a maggio la fiducia delle imprese ha subito un calo. Il settore beneficia ancora della domanda repressa delle famiglie liberata dalle riaperture post-Covid. L'industria resiste. La produzione è diminuita ancora a marzo (-0,6 per cento), terzo calo consecutivo, ma chiude il I trimestre solo di poco negativa (-0,1 per cento) grazie alla buona eredità di dicembre. Lo scenario è in peggioramento: il Pmi in aprile è bruscamente crollato in area di contrazione (46,8 da 51,1). A maggio, la fiducia delle imprese è di nuovo calata: meno ordini, più basse attese sulla produzione. La domanda estera non tira più: l'export italiano di beni si è fermato, in media, nel I trimestre 2023. A marzo è proseguito il calo delle vendite di beni alimentari (-0,7 per cento, in volume), mentre sono ripartite da inizio anno le immatricolazioni di auto, grazie a una domanda favorevole dopo molti mesi di contrazione (+9,7 per cento nei primi 4 mesi). Un fattore positivo è il mercato del lavoro che è rimasto in espansione nel I trimestre (+80 mila occupati). Per aprile, l'Icc segnala però una crescita tenue dei consumi (+0,2 per cento annuo), trainata solo dai servizi (+4,5 per cento). E a maggio i giudizi delle famiglie sulla propria situazione economica sono un po' peggiorati, come la fiducia in generale. L'aumento nella produzione di beni strumentali (+0,3 per cento nel I trimestre) delinea buone prospettive per gli investimenti. Lo conferma l'indagine sulle condizioni per investire, che prefigura un miglioramento (-18,1 per cento nel I trimestre, da -30,2 per cento; Banca d'Italia). (Com)