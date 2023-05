Pd: Foschi, bene candidatura Leodori nel Lazio, sa coniugare istituzioni e territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio la candidatura di Daniele Leodori come segretario regionale del Partito democratico "è un'ottima notizia". Lo afferma in una nota il vicesegretario Pd del Lazio, Enzo Foschi. "Un uomo che sa coniugare istituzioni e territorio per un partito forte e popolare in grado di guidare una forte opposizione, radicata e sociale, alla destra regionale e che, al contempo, aiuti Roma nella sua azione di governo", spiega. (Com)