Scuola: Valditara, da Don Milani modernità e lungimiranza sorprendenti

- "In una ricorrenza che cade durante un periodo di grandi trasformazioni della scuola italiana, e che ci invita a riflettere sia sulle misure già in atto sia sui cambiamenti che intendiamo promuovere a favore dei nostri studenti, ricordiamo Don Lorenzo Milani", scrive su Twitter Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione del Merito in occasione della nascita, 100 anni fa del prete di Barbiana. "Il suo modo di interpretare la scuola è stato per molti aspetti di una modernità e di una lungimiranza sorprendenti. Il fine primo della scuola: arrivare al cuore dei giovani, scoprirne e valorizzarne i talenti, formare persone autonome nel pensiero e sicure nell'agire sviluppando qualità e competenze", conclude. (Rin)