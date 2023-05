Maltempo: Salvini, da lunedì tornano percorribili linee Bologna-Rimini e Bologna-Ravenna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torneranno percorribili da lunedì la linea tra Bologna e Rimini e il collegamento tra Bologna e Ravenna via Faenza: avevamo promesso massimo impegno per riaprire il più velocemente possibile e stiamo riuscendo a ripristinare i primi treni in anticipo rispetto a quanto immaginato. Di fronte all’emergenza, concretezza e lavoro di squadra". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, la riattivazione delle linee ferroviarie. (Rin)