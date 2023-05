Ucraina: segretario consiglio di sicurezza, pronti a controffensiva “domani, dopodomani o tra una settimana”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è pronta a lanciare una controffensiva “domani, dopodomani o in una settimana”. Lo ha detto in un’intervista all’emittente britannica “Bbc” il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, Oleksiy Danilov. A suo avviso, l’Ucraina non ha “il diritto di commettere un errore” in merito alla decisione su una controffensiva, perché si tratta di “un’opportunità storica” che “non possiamo perdere”. Nel corso dell’intervista, Danilov ha confermato che le truppe mercenarie del gruppo Wagner si stanno ritirando dalla città di Bakhmut, precisando però che si stanno “raggruppando in altri tre siti” e la loro ritirata “non significa che smetteranno di combattere contro di noi”. Il segretario del consiglio di sicurezza nazionale ucraino ha parlato anche a proposito dello schieramento di armi nucleari tattiche russe nel territorio della Bielorussia. Sul tema, Danilov ha dichiarato alla “Bbc” che è “assolutamente calmo” e che “per noi non si tratta di una notizia”. (Rel)